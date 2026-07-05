L'Hull City ha mostrato interesse per il portiere Vanja Milinkovic-Savic, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La trattativa potrebbe favorire il trasferimento del giocatore e facilitare l'acquisto di un nuovo portiere richiesto dall'allenatore. Il mercato del Napoli è condizionato dalle cessioni in corso e questa operazione potrebbe rappresentare un primo movimento. Nessuna informazione aggiuntiva sui tempi o sui dettagli dell'accordo.

Il mercato del Napoli resta subordinato alle cessioni e uno dei primi movimenti potrebbe riguardare la porta. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’Hull City ha manifestato interesse per Vanja Milinkovic-Savic, operazione che potrebbe sbloccare l’arrivo del nuovo portiere richiesto da Massimiliano Allegri. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la priorità della società resta quella di ridurre una rosa ritenuta troppo numerosa. Attualmente il Napoli conta 47 giocatori sotto contratto e numerosi elementi saranno destinati a lasciare il club prima della chiusura del mercato. Anche per questo motivo molte operazioni in entrata restano momentaneamente congelate in attesa delle prime uscite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Milinkovic-Savic verso la Premier: Hull City sulle sue tracce”

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