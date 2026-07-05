L'Hull City ha mostrato interesse per Vanja Milinkovic-Savic, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il club inglese, neo promosso in Premier League, sta valutando un possibile trasferimento. Nel frattempo, il Napoli è pronto a offrire almeno 15 milioni di euro per il portiere. La trattativa tra le parti non è ancora ufficiale e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle condizioni.

Su Vanja Milinkovic-Savic è piombata la Premier League, più precisamente il neopromosso Hull City. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport, insieme ai nomi che sta sondando il Napoli per sostituirlo. La priorità del club è vendere, anche perché al momento sono 47 i giocatori in rosa e che si appresteranno a partire per il ritiro di Dimaro, in programma dal 17 al 27 luglio. Inoltre, le cessioni serviranno per i nuovi acquisti. Il ds Giovanni Manna ha chiaramente detto nei giorni scorsi che se non si liberano posti in squadra, non arriverà alcun giocatore dal mercato. In Premier League pensano a Milinkovic-Savic, c’è l’Hull City. E uno dei nomi in uscita sembra essere proprio il portiere ex Torino, arrivato a Napoli la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Su Milinkovic-Savic c’è l’Hull City, il Napoli vuole almeno 15 milioni

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