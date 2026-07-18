Sara e Paolo hanno sottoposto le loro bambine a un intervento cocleare effettuato in modo congiunto presso il reparto di Audiologia e Foniatria di un ospedale. L’intervento è stato realizzato con l’obiettivo di migliorare l’udito delle piccole. La procedura coinvolge entrambi i genitori, che hanno deciso di affrontare questa sfida insieme. L’intervento rappresenta un passo importante per le famiglie che cercano di superare difficoltà uditive nei bambini.

Un intervento «di coppia» per riuscire a sentire meglio le loro bambine. Quello accaduto nel reparto di Audiologia e Foniatria degli Spedali Civili è un esempio di come l’amore verso i figli possa muovere i genitori ad affrontare sfide non proprio facili. Sara Canali e Paolo Iuculano, 31 e 43 anni, sono nati con un deficit dell’udito, lei con una sordità progressiva e lui invece più profonda. Da questo legame sono arrivate Perla e Allegra, entrambe con un disturbo dell’udito. Fino all’arrivo delle bambine la vita di Sara e Paolo è trascorsa senza grandi difficoltà. «Non ho mai sentito il bisogno di sentire bene — spiega Paolo —, la mia vita l’ho fatta, ho fatto il mio percorso scolastico, sportivo, famigliare: non mi è mai capitato di pensare chissà cosa avrei potuto fare di diverso se fossi stato udente». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Non sentire solo col cuore: Sara e Paolo con il cocleare per udire le loro bambine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sarri post Lazio Inter: «Oggi è stato umiliante sentire solo i tifosi avversari nel nostro stadio, loro hanno fatto una partita normale, noi no»Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’allenatore della Lazio ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come nel suo stadio si siano...

Leggi anche: Due bambine e i genitori finiscono nel fiume Tagliamento: recuperati la mamma e le piccole, una di loro in ospedale in gravi condizioni. Morto il papà

Argomenti più discussi: Il mio canto, la mia fede; F1 | Williams, a Baku una vettura nuova: non sarà rifatto solo il telaio per scacciare la crisi (e i dubbi di Sainz); Stefano Bollani a Bertinoro: Qui in Romagna c’è un’accoglienza unica; Maldini direttore tecnico della Nazionale. Leonardo nuovo advisor della Figc.

Non sentire solo col cuore: Sara e Paolo con il cocleare per udire le loro bambineUn intervento di coppia per riuscire a sentire meglio le loro bambine. Quello accaduto nel reparto di Audiologia e Foniatria degli Spedali Civili è un esempio di come l’amore verso i figli possa muo ... brescia.corriere.it

[40k] Ruleshammer 11th Edition: Salva Gruppi, Precisione e Non Sentire Dolore reddit