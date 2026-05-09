Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’allenatore della Lazio ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come nel suo stadio si siano sentiti soprattutto i tifosi avversari. Ha aggiunto che l’Inter ha disputato una partita nella norma, mentre la sua squadra non è riuscita a esprimersi al meglio. Le sue parole sono state rilasciate durante il consueto intervento nel post partita.

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© Calcionews24.com - Sarri post Lazio Inter: «Oggi è stato umiliante sentire solo i tifosi avversari nel nostro stadio, loro hanno fatto una partita normale, noi no»

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SARRI POST VERONA-LAZIO 0-1: MERITATO LA VITTORIA AL LIVELLO TECNICO E TERRITORIALE#football

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