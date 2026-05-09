Sarri post Lazio Inter | Oggi è stato umiliante sentire solo i tifosi avversari nel nostro stadio loro hanno fatto una partita normale noi no

Da calcionews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’allenatore della Lazio ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come nel suo stadio si siano sentiti soprattutto i tifosi avversari. Ha aggiunto che l’Inter ha disputato una partita nella norma, mentre la sua squadra non è riuscita a esprimersi al meglio. Le sue parole sono state rilasciate durante il consueto intervento nel post partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Chivu dopo Lazio Inter: «Mourinho? Dovete chiedere a lui. Questa squadra vive una cosa speciale. Novità tattica? Mi verrebbe da rispondere 5-5-5» Pagelle Lazio Inter: Romagnoli e Marusic horror, Lautaro e Sucic brillano! I VOTI Moviola Lazio Inter: dubbi sul mani di Gila, sacrosanto il rosso a Romagnoli col Var.🔗 Leggi su Calcionews24.com

sarri post lazio inter oggi 232 stato umiliante sentire solo i tifosi avversari nel nostro stadio loro hanno fatto una partita normale noi no
© Calcionews24.com - Sarri post Lazio Inter: «Oggi è stato umiliante sentire solo i tifosi avversari nel nostro stadio, loro hanno fatto una partita normale, noi no»
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

SARRI POST VERONA-LAZIO 0-1: MERITATO LA VITTORIA AL LIVELLO TECNICO E TERRITORIALE#football

Video SARRI POST VERONA-LAZIO 0-1: MERITATO LA VITTORIA AL LIVELLO TECNICO E TERRITORIALE?#football

Notizie correlate

Grosso: «I ragazzi hanno fatto una partita incredibile, le condizioni erano difficili. Oggi avevo fatto solo una richiesta»di Redazione JuventusNews24Grosso: «I ragazzi hanno fatto una partita incredibile, le condizioni erano difficili».

Lazio, Sarri analizza nel post gara: «La considero una buona reazione in una partita che poteva essere difficilissima»Calciomercato Inter, accelerata per Muharemovic: nerazzurri avanti nella trattativa.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Derby di Roma alle 12:30, Sarri esplode: È un insulto, ecco cosa farò durante la partita; Furia Sarri per il derby alle 12.30: Mi siederò in panchina e poi me ne andrò subito negli spogliatoi; Lazio, Sarri polemico; Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Inter.

lazio inter sarri post lazio interSarri bacchetta la Lazio: Tutta colpa nostra, l'Inter non ha fatto niente di eccezionaleA pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, la Lazio cade all'Olimpico contro l'Inter: i nerazzurri si sono imposti pee 3-0 e i biancocelesti dovranno anche fare i conti con l' espulsione di ... corrieredellosport.it

lazio inter sarri post lazio interLazio, Sarri a DAZN: L'Inter non ha fatto nulla di eccezionale, gara normalissimaAbbiamo avuto un approccio molle, eravamo passivi in fase offensiva e difensiva. Non c'era movimento senza palla, abbiamo avuto un approccio bruttissimo. Penso si sia trattato di un aspetto mentale, ... fcinternews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.