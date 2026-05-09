Sarri post Lazio Inter | Oggi è stato umiliante sentire solo i tifosi avversari nel nostro stadio loro hanno fatto una partita normale noi no
Dopo la sconfitta contro l’Inter, l’allenatore della Lazio ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come nel suo stadio si siano sentiti soprattutto i tifosi avversari. Ha aggiunto che l’Inter ha disputato una partita nella norma, mentre la sua squadra non è riuscita a esprimersi al meglio. Le sue parole sono state rilasciate durante il consueto intervento nel post partita.
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SARRI POST VERONA-LAZIO 0-1: MERITATO LA VITTORIA AL LIVELLO TECNICO E TERRITORIALE#football
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