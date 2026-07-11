Due bambine e i loro genitori sono finiti nel fiume Tagliamento. La madre e le due bambine sono state recuperate, con una delle bambine trasportata in ospedale in condizioni gravi. Il padre è deceduto durante il tentativo di salvataggio. L’incidente si è verificato nel pomeriggio lungo le sponde del fiume, al confine tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Sul posto sono intervenute le forze di soccorso, che hanno avviato le operazioni di recupero e assistenza.

RONCHIS (UDINE) - Ore di grandissima apprensione lungo le sponde del fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dalle 16 di oggi pomeriggio, 11 luglio, è in corso una massiccia operazione di ricerca e salvataggio per rintracciare tre persone – due bambine e i loro genitori dell'Azerbaigian – di cui si sono perse le tracce nelle acque del fiume. L'allarme è scattato quando la centrale operativa del Sores (Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) di Palmanova ha ricevuto una disperata richiesta di soccorso da parte di alcuni passanti che hanno visto delle persone in acqua. Da quel momento, la macchina dei soccorsi si è attivata alla massima velocità per battere l'area del comune di Ronchis. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Due bambine e i genitori finiscono nel fiume Tagliamento: recuperati la mamma e le piccole, una di loro in ospedale in gravi condizioni. Morto il papà

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Due bambini e il loro papà finiscono nel fiume Tagliamento: recuperati i piccoli, uno di loro in ospedale in gravi condizioni. Ancora disperso il padreDue bambini e il loro papà sono finiti nel fiume Tagliamento, con i piccoli recuperati e uno di loro in ospedale in condizioni gravi.

Temi più discussi: Benedetta Rossi e il marito diventano genitori di due bambine; Sudan: oltre 5.500 bambini sfollati in due settimane; La strage infinita delle bambine e dei bambini a Gaza; Due bambine in arrivo a casa di Benedetta Rossi.

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Benedetta Rossi e il marito diventano genitori di due bambine x.com

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