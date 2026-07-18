La fiesta latina inizia tra le luci dorate del tardo pomeriggio, quando il cielo è dello stesso tono di azzurro della vera "bandera" di Portorico. Bad Bunny fa la sua apparizione, per il tour del suo "Debì Tirar Más Fotos" in perfetto orario, e in abito bianco. La sua sposa è il pubblico, e il suo amore è tutto per lui. C'è tutto all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, per la prima delle due serate di concerti della popstar mondiale, del suo universo iconico. La banda, gli strumenti tradizionali, la "casita", i cappelli da agricoltore, la rana coquì. I messaggi d'amore universale: "Mientras uno està vivo, uno debe amar lo mas que pueda". Si parla solo in spagnolo, dal palco e sotto il palco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Bad Bunny a Milano per una noche latina. "Stasera siamo tutti portoricani"

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Bad Bunny ha trasformato il Super Bowl in un manifesto latino

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