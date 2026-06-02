Luzzana non ce l’ha fatta il 15enne che si era tuffato nella cascata

Il 15enne di origini senegalesi che mercoledì scorso si era tuffato nel torrente della cascata del Parco del Gigante a Luzzana, in Val Cavallina, non è stato trovato vivo. Dopo giorni di ricerche, le speranze di ritrovarlo si sono spente.

L’ultimo barlume di speranza rimasto si è spento dopo giorni di attesa. Non ce l’ha fatta il 15enne di origini senegalesi che mercoledì scorso si era tuffato senza più riemergere nel torrente della cascata del Parco del Gigante a Luzzana, in Val Cavallina. Trasportato in elisoccorso e ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni disperate, è morto nel pomeriggio di lunedì 1 giugno. leggi anche. Val cavallina Paura a Luzzana, si tuffa in una cascata senza riemergere: grave 15enne. La notizia ha colpito la comunità di Pedrengo, dove viveva con la famiglia. Frequentava la prima superiore e studiava per diventare operatore elettrico all’Abf di Trescore Balneario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ragazzino di 14 anni gravissimo a Luzzana: si è tuffato in una cascata e non è riemersoUn ragazzino di 14 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato in una cascata a Luzzana e non è riemerso.

Paura a Luzzana, si tuffa in una cascata senza riemergere: grave 14enneUn ragazzo di 14 anni è stato soccorso in condizioni gravissime dopo essersi tuffato in una cascata a Luzzana mercoledì 27 maggio.

Temi più discussi: Luzzana, si tuffa e non riemerge, ragazzino di 14 anni salvato da una coppia ma gravissimo: Non dimentico il suo volto; Sott’acqua per 10 minuti: è gravissimo il 14enne che si è tuffato in una pozza a Luzzana; Quindicenne non riemerge dopo il tuffo. L’uomo che lo ha soccorso; Si tuffa in una pozza d'acqua e non riemerge: gravissimo 14enne alla cascata di Luzzana.

Luzzana, non ce l’ha fatta il 15enne che si era tuffato nella cascataIl giovane, residente a Pedrengo e di origini senegalesi, è deceduto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo nel tardo pomeriggio del 1 giugno ... bergamonews.it

Luzzana, si tuffa e non riemerge, ragazzino di 14 anni salvato da una coppia ma gravissimo: Non dimentico il suo voltoIn una delle pozze del torrente Bragazzo, nel parco del Gigante di Luzzana: il giovane non sapeva nuotare. La donna che l'ha salvato: Quando abbiamo risentito il battito, ho pianto ... bergamo.corriere.it