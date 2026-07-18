Nel 2024, in provincia di Belluno, il nuovo comune di Setteville si è formato dalla fusione di due municipi. La fusione ha portato a nomi doppi di alcune strade, creando confusione per i servizi di emergenza. Un'ambulanza non è riuscita a raggiungere un residente colto da malore, con conseguente decesso. Il sindaco ha annunciato che cambierà i nomi di 10 vie per risolvere il problema.

Nel 2024 in provincia di Belluno, dalla fusione di Alano di Piave e di Quero Vas, è nato il comune di Setteville. Oggi quella decisione ha scatenato un problema di omonimia tra vie delle varie frazioni che ha reso particolarmente difficile soccorrere un residente colto da malore. La vicenda riguarda Giuseppe Rizzo, un 75enne pensionato vittima di un arresto cardiaco: quando l'ambulanza è intervenuta ha sbagliato località, venendo tradita da una strada e una piazza che hanno lo stesso nome, ritardando così i soccorsi. L'uomo poi non ce l'ha fatta e sulla sua morte ora sta indagando la procura. La vicenda, per altro, porterà entro l’autunno a una revisione della toponomastica del Comune con una decina di strade che cambierà nome per eliminare ogni possibile equivoco. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Nomi doppi delle strade perché il Comune è nato dalla fusione di due municipi. L'ambulanza va da un'altra parte e un pensionato muore. Il sindaco: «Cambieremo il nome a 10 vie»

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