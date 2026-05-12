Memoria strage 2 agosto | il Comune cambia i nomi delle vie e dei parchi

Il Comune ha deciso di modificare i nomi di alcune vie e di un parco legati alla memoria della strage avvenuta il 2 agosto. I nuovi nomi sono stati ufficializzati in una delibera approvata nelle ultime settimane. L’associazione dei familiari delle vittime ha chiesto di revocare quella delibera, ritenendo che i cambiamenti non rispettino le loro richieste e necessità. La questione ha suscitato un dibattito tra le parti interessate.

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