Memoria strage 2 agosto | il Comune cambia i nomi delle vie e dei parchi
Il Comune ha deciso di modificare i nomi di alcune vie e di un parco legati alla memoria della strage avvenuta il 2 agosto. I nuovi nomi sono stati ufficializzati in una delibera approvata nelle ultime settimane. L’associazione dei familiari delle vittime ha chiesto di revocare quella delibera, ritenendo che i cambiamenti non rispettino le loro richieste e necessità. La questione ha suscitato un dibattito tra le parti interessate.
? Punti chiave Quali sono i nuovi nomi assegnati alle vie e al parco?. Perché l'associazione dei familiari ha chiesto di cambiare la delibera?. Chi sono i due taxisti che riceveranno una rotonda dedicata?. Come cambierà la mappa della memoria nel tessuto urbano?.? In Breve Revisione di otto denominazioni approvate il 24 marzo su istanza dei familiari.. Piazzale dedicato a Katia Bertasi, Mirella Fornasari, Euridia Bergianti, Nilla Natali, Rita Verde e Franca Dall’Olio.. Piazzetta nel parco Pasolini intitolata a Elisabetta Manea e Roberto De Marchi.. Rotonda dedicata a Francesco Betti e Fausto Venturi, taxisti vittime della strage.. Il Comune ha modificato la delibera di Giunta riguardante la toponomastica dedicata alle vittime della strage del 2 agosto, accogliendo le istanze dell’associazione dei familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu
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