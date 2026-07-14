Sabato sera a Quero, un uomo ha avuto un infarto mentre un’ambulanza ha sbagliato strada a causa di troppe vie con lo stesso nome dopo una fusione di quartieri. L’ambulanza si è diretta in un indirizzo errato, ritardando l’arrivo sul luogo. L’episodio ha sollevato dubbi sulla segnaletica stradale e la gestione delle denominazioni delle strade nella zona.

SETTEVILLE (BELLUNO) - L’episodio dell’uomo colpito da infarto sabato sera a Quero ha fatto sorgere seri interrogativi sulla sicurezza stradale e la toponomastica locale. Il paziente è stato rianimato grazie alla prontezza di un giovane del posto, che gli ha praticato correttamente il massaggio cardiaco nell’attesa dei sanitari del Suem. L'ambulanza e l'elicottero si erano infatti recati erroneamente ad Alano di Piave a causa dell’omonimia della via di residenza: piazza Marconi a Quero e via Marconi ad Alano. A risolvere la situazione sono stati i carabinieri di Setteville, arrivati per primi a Quero, che una volta compreso l’errore hanno fornito le indicazioni corrette ai sanitari. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ambulanza sbaglia indirizzo mentre il paziente ha un infarto: a Setteville troppe strade con lo stesso nome dopo la fusione

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AMBULANZA SI SCHIANTA, QUATTRO FERITI

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