Nolan ha regalato a Salvini l’eroe perfetto della legittima difesa

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito un'altra persona con un coltello in un parco pubblico. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l'aggressore, che aveva ferite da arma da taglio. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma le sue condizioni non sono state rese note. L’indagine è in corso per accertare i motivi dell’aggressione. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Siamo entrati nella zona “Barbie” dell’“Odissea”: è cioè iniziata, dopo settimane di articoli che facevano ipotesi sul film di Nolan non ancora uscito, la lunga estate in cui tutti lo vedranno e tutti avranno un’opinione e giornali che in genere disperano circa la possibilità di sapere di cosa vogliano leggere i loro lettori finalmente sospirano di sollievo: quanti pezzi su Ulisse abbiamo oggi? Molti dei tagli possibili sono stati già sfruttati: sono mesi che leggiamo che Omero – uno che plausibilmente non è mai esistito ma che, ricordiamo al commentatore medio da social, è sempre stato descritto come cieco – aveva scritto che Elena aveva le braccia bianche e non c’è rispetto dell’autore nello scegliere Lupitaaaa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Argomenti più discussi: Odissea di Christopher Nolan, la recensione del film con Matt Damon; Christopher Nolan gira lo stesso film da 28 anni: adesso ha scoperto che si chiama Odissea; Odissea, la recensione: Christopher Nolan riesce a domare Omero?; L’Odissea: il film di Christopher Nolan è già stato elogiato come uno dei suoi migliori lavori.

Perché Nolan insiste con il realismo - infatti: è pur sempre colui che mi ha regalato la Gotham City più insignificante della storia della cinematografia - e poi a costumi e armature facciamo quello che vogliamo. x.com

Se un marine del caos ha due boltere invece di 1, quante raffiche ci vorrebbero? reddit