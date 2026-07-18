Noi dalla parte di Mario Roggero | è un segnale che sale dal Paese

Il sostegno a Mario Roggero evidenzia un cambiamento di atteggiamento tra gli italiani, secondo alcuni commentatori di sinistra. L’opinione pubblica sembra aver espresso un nuovo orientamento, non più influenzato solo da élite o istituzioni. La voce della popolazione si fa sentire, in modo più diretto rispetto al passato. La tendenza indica una maggiore partecipazione e attenzione da parte dei cittadini verso questioni politiche e sociali.

Se ne sono resi conto i soloni della sinistra? Il vento caldo dell'estate si è per caso permesso di portare in cima alle loro torri d'avorio la voce degli italiani? E - scusate la precisazione medico-anatomica - questa volta a parlare non è la pancia, l'intestino, il fegato o le parti più basse della nazione. Non si affannino i gastroenterologi del politicamente corretto: parla il corpo tutto del Paese. Se anche i cosiddetti vip se ne sono accorti - che non sono certo le mosche cocchiere dell'umore popolare, ma semmai gli ultimi che di norma pietiscono uno strapuntino sul carro - vuol dire che il vento è cambiato. Solo nei salottini progressisti fingono che non sia successo nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La verità di Roggero: i Fatti e la vera dinamica

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Primo passo avanti: accolta la richiesta di avviare l’istruttoria per la grazia a Mario Roggero. Ora la battaglia continua. Noi da che parte stiamo lo abbiamo sempre detto: dalla parte di chi lavora, di chi subisce e di chi si difende. #GraziaPerRoggero #Lega x.com

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