noemi incanta il teatro carlo felice

A Genova, al Teatro Carlo Felice, si è tenuto un evento musicale con la partecipazione di Noemi, artista nota nel panorama musicale italiano. L'evento, organizzato dal progetto Basko Dome, ha coinvolto clienti e soci Basko in una serata dedicata alla musica dal vivo. La serata ha visto la presenza di pubblico e performer, offrendo un momento di intrattenimento nel prestigioso teatro cittadino.

R oma, 17 lug. – Una serata di grande musica e partecipazione ha acceso il prestigioso Teatro Carlo Felice di Genova, dove il progetto Basko Dome ha regalato ai clienti e ai soci Basko un evento esclusivo con protagonista Noemi, tra le artiste più amate della scena musicale italiana. Accolta da lunghi applausi, la cantante romana ha emozionato il pubblico con una performance intensa e coinvolgente, alternando i suoi brani più celebri a interpretazioni ricche di energia e sensibilità. La sua voce inconfondibile e la capacità di creare un dialogo diretto con la platea hanno trasformato il concerto in un esperienza condivisa, fatta di emozioni e partecipazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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