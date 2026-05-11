Potere vendetta destino | il Macbeth di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Carlo Felice

Al Teatro Carlo Felice, dal 15 al 24 maggio, andrà in scena una nuova produzione di “Macbeth” di Giuseppe Verdi, portando sul palco il celebre dramma ispirato a William Shakespeare. La stagione 202526 si arricchisce di questo spettacolo, che affronta temi come il potere, la vendetta e il destino, e sarà rappresentato in una messa in scena originale. La rappresentazione si inserisce tra gli eventi principali della programmazione teatrale.

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