A Villadossola arriva l' Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Venerdì 29 maggio si conclude a Villadossola la seconda stagione lirico-sinfonica con un concerto dell'Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal violoncellista Giovanni Sollima. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con altri enti.
Con lo straordinario concerto dell'Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal violoncellista Giovanni Sollima si chiude venerdì 29 maggio la seconda stagione lirico-sinfonica voluta dall'amministrazione comunale di Villadossola e realizzata in sinergia e con il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Si parla di: A Villadossola il concerto dell’Orchestra della Fondazione teatro Carlo Felice di Genova. Venerdì 29 maggio; Sabato 23 maggio alle 21 alla Fabbrica di Villadossola concerto benefico della GMO con Soroptimist.