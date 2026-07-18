noemi balzanelli muore a 17 anni in un incidente sulla a1 era in viaggio con la famiglia verso il sud per le vacanze

Una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sabato mattina sull'autostrada A1, tra i caselli di Caianello e Capua, vicino a Teano. La giovane viaggiava con la famiglia in direzione Napoli, mentre il veicolo è uscito di strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, ma non è stato possibile salvare la ragazza. L'incidente si è verificato nel tratto tra il chilometro 704,5 e l'area di servizio di Teano.

Noemi Balzanelli, una ragazza che avrebbe a breve compiuto 17 anni, è morta nella mattina di sabato 18 luglio in un drammatico incidente avvenuto sull'autostrada A1 in direzione Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5, nei pressi dell'area di servizio di Teano. Nell'impatto sono rimasti gravemente feriti il padre Alessandro, la madre e il minore dei due fratelli. L'incidente Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, la Citroen C3 Air Cross su cui viaggiava la famiglia originaria di Mantova ha tamponato a velocità sostenuta un autocarro che la precedeva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Muore a 17 anni in un incidente sulla A1: era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanze

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