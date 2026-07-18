Noemi Balzanelli muore a 17 anni in un incidente sulla A1 era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanze
Una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sabato mattina sull'autostrada A1, tra i caselli di Caianello e Capua, vicino a Teano. La giovane viaggiava con la famiglia in direzione Napoli, mentre il veicolo è uscito di strada. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, ma non è stato possibile salvare la ragazza. L'incidente si è verificato nel tratto tra il chilometro 704,5 e l'area di servizio di Teano.
Noemi Balzanelli, una ragazza che avrebbe a breve compiuto 17 anni, è morta nella mattina di sabato 18 luglio in un drammatico incidente avvenuto sull'autostrada A1 in direzione Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5, nei pressi dell'area di servizio di Teano. Nell'impatto sono rimasti gravemente feriti il padre Alessandro, la madre e il minore dei due fratelli. L'incidente Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, la Citroen C3 Air Cross su cui viaggiava la famiglia originaria di Mantova ha tamponato a velocità sostenuta un autocarro che la precedeva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Muore a 17 anni in un incidente sulla A1: era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanze
Notizie e thread social correlati
Noemi Balzanelli muore a 16 anni nello schianto sull’A1: la famiglia era in viaggio verso le vacanze, grave il fratellinoUna ragazza di 16 anni è morta nello scontro avvenuto sull’autostrada A1, mentre la famiglia stava viaggiando verso il Sud Italia per le vacanze...
Dramma sull’A1, auto si schianta durante il viaggio verso le vacanze: muore una ragazza di 17 anni, grave la famigliaUn incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli ha provocato la morte di una ragazza di 17 anni.
Temi più discussi: Juventus, pari con Basilea: 0-0 e Perin salva Spalletti nella prima amichevole; Due operatori ecologici trovati morti nel Fiorentino, caldo estremo tra le ipotesi sui decessi; Volleyball Cremonese, documentazione ok: ufficiale la partecipazione alla A2; Formula 1, mistero bandiera gialla in qualifiche e Leclerc beffato.
Noemi Balzanelli muore a 17 anni: era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanze facebook
Noemi Balzanelli muore a 17 anni in un incidente sulla A1, era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanzeNoemi Balzanelli, una ragazza che avrebbe a breve compiuto 17 anni, è morta nella mattina di sabato 18 luglio in un drammatico incidente ... msn.com
Incidente sull'A1, Noemi Balzanelli muore a 17 anni: era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanze. Gravi padre, madre e fratelloNoemi Balzanelli, una ragazza che avrebbe a breve compiuto 17 anni, è morta nella mattina di sabato 18 luglio in un drammatico incidente ... msn.com