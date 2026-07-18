Un incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli ha provocato la morte di una ragazza di 17 anni. L’incidente ha coinvolto un’auto durante un viaggio verso le vacanze estive. La giovane è deceduta sul colpo, mentre altri membri della famiglia sono rimasti feriti in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti e avviato le operazioni di soccorso. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Una vacanza estiva si è trasformata in tragedia sull’ autostrada A1 Milano-Napoli, dove una ragazza di 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale. La giovane viaggiava con i genitori e i due fratelli, di 11 e 13 anni, diretti al Sud per trascorrere un periodo di ferie. Il violento tamponamento. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in carreggiata sud, nei pressi dell’ area di servizio Teano Ovest, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, il sinistro sarebbe stato causato da un violento tamponamento. L’urto ha distrutto l’auto sulla quale viaggiava la famiglia, riducendola a un ammasso di lamiere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma sull’A1, auto si schianta durante il viaggio verso le vacanze: muore una ragazza di 17 anni, grave la famiglia

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