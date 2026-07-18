Una ragazza di 16 anni è morta nello scontro avvenuto sull’autostrada A1, mentre la famiglia stava viaggiando verso il Sud Italia per le vacanze estive. La giovane, capitana della squadra Under 18 di pallavolo di Castellucchio, è deceduta sul colpo. Feriti i genitori e il fratellino, quest’ultimo in condizioni gravi. L’incidente ha coinvolto più veicoli e si è verificato durante il viaggio, senza ulteriori dettagli sulle cause.

La giovane capitana della squadra Under 18 di pallavolo di Castellucchio è morta sul colpo, feriti i genitori e il fratello. Il viaggio verso il Sud Italia per trascorrere le vacanze estive si è trasformato in un dramma senza ritorno. Noemi Balzanelli, 16 anni, residente a Campitello di Marcaria, in provincia di Mantova, ha perso la vita nella mattinata di sabato 18 luglio in un terribile incidente avvenuto sull’ autostrada A1, nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in provincia di Caserta. La ragazza viaggiava a bordo di una Citroën C3 Aircross insieme al padre Alessandro Balzanelli, alla madre e al fratellino quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è scontrata violentemente con un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Noemi Balzanelli muore a 16 anni nello schianto sull’A1: la famiglia era in viaggio verso le vacanze, grave il fratellino

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Muore a 17 anni in un incidente sulla A1: era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanze

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