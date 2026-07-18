Noemi Balzanelli muore a 16 anni nello schianto sull’A1 | la famiglia era in viaggio verso le vacanze grave il fratellino

Da notizieaudaci.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una ragazza di 16 anni è morta nello scontro avvenuto sull’autostrada A1, mentre la famiglia stava viaggiando verso il Sud Italia per le vacanze estive. La giovane, capitana della squadra Under 18 di pallavolo di Castellucchio, è deceduta sul colpo. Feriti i genitori e il fratellino, quest’ultimo in condizioni gravi. L’incidente ha coinvolto più veicoli e si è verificato durante il viaggio, senza ulteriori dettagli sulle cause.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La giovane capitana della squadra Under 18 di pallavolo di Castellucchio è morta sul colpo, feriti i genitori e il fratello. Il viaggio verso il Sud Italia per trascorrere le vacanze estive si è trasformato in un dramma senza ritorno. Noemi Balzanelli, 16 anni, residente a Campitello di Marcaria, in provincia di Mantova, ha perso la vita nella mattinata di sabato 18 luglio in un terribile incidente avvenuto sull’ autostrada A1, nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in provincia di Caserta. La ragazza viaggiava a bordo di una Citroën C3 Aircross insieme al padre Alessandro Balzanelli, alla madre e al fratellino quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto si è scontrata violentemente con un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

noemi balzanelli muore a 16 anni nello schianto sull8217a1 la famiglia era in viaggio verso le vacanze grave il fratellino
© Notizieaudaci.it - Noemi Balzanelli muore a 16 anni nello schianto sull’A1: la famiglia era in viaggio verso le vacanze, grave il fratellino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Muore a 17 anni in un incidente sulla A1: era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanze

Video Muore a 17 anni in un incidente sulla A1: era in viaggio con la famiglia verso il Sud per le vacanze

Notizie e thread social correlati

Dramma sull’A1, auto si schianta durante il viaggio verso le vacanze: muore una ragazza di 17 anni, grave la famigliaUn incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli ha provocato la morte di una ragazza di 17 anni.

Monika muore a 4 anni nello schianto, fissati i funerali a Triggiano: gravissima la mamma, cosa emerge sull’incidenteUna bambina di quattro anni è morta in un incidente automobilistico, con i funerali programmati per oggi pomeriggio nella chiesa di San Francesco...

noemi balzanelli noemi balzanelli muore aNoemi muore a 16 anni in un incidente sulla A1: era in auto con papà, mamma e i due fratellini per le vacanzeNoemi Balzanelli, una ragazza che avrebbe a breve compiuto 17 anni, è morta nella mattina di sabato 18 luglio in un drammatico incidente ... msn.com

noemi balzanelli noemi balzanelli muore aNoemi Balzanelli muore a 17 anni in un incidente sulla A1: era in viaggio con la famiglia verso il sud per le vacanzeNoemi Balzanelli, una ragazza che avrebbe a breve compiuto 17 anni, è morta nella mattina di sabato 18 luglio in un drammatico incidente ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web