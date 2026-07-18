È stato annunciato che non saranno costruite nuove dighe, ma è prevista l'apertura di una grande opera di viabilità, chiamata la “gronda”. La dichiarazione arriva da un rappresentante del Partito Democratico, che ha criticato un collega politico, definendo irrealistico il suo atteggiamento e affermando che anche chi si oppone a tutto sbaglia. La discussione sull’acqua, tra ambientalisti e istituzioni, sta creando un dibattito confuso e difficile da seguire per molti cittadini.

La discussione che si è aperta sull’acqua sta generando un dibattito caotico e incomprensibile a gran parte dei cittadini, tra ambientalisti e pareri istituzionali. Cerchiamo di mettere ordine: Ridracoli è la più grande infrastruttura romagnola del ‘900. E sbaglia chi si oppone a tutto. Allo stesso tempo, parlare di nuovi invasi non è un gioco. Daniele Valbonesi, lei è consigliere regionale Pd ed è stato sindaco di Santa Sofia: con chi ce l’ha? "Con chi alimenta il dibattito con superficialità o leggerezza, seguendo l’onda emotiva dei cambiamenti climatici. Parliamoci chiaro: chi vive al livello della via Emilia non può imporre ciò che va fatto in montagna, come se questa fosse una riserva indiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "No nuove dighe, sì alla gronda". Valbonesi (Pd): "Zattini? Irrealistico. E sbaglia anche chi s’oppone a tutto"

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