Il regolamento del Parco nazionale delle Foreste casentinesi non esclude la possibilità di costruire nuove dighe tra il Bidente di Pietrapazza e il Rabbi, anche se la bozza non è ancora stata approvata dal consiglio direttivo. La proposta riguarda l'inserimento di norme che potrebbero consentire interventi idroelettrici in quell'area. Al momento, nessuna decisione definitiva è stata presa e il documento è in fase di revisione.

Nuove dighe tra il Bidente di Pietrapazza e il Rabbi? La bozza di regolamento non ancora deliberata formalmente dal consiglio direttivo del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona Campigna non lo esclude. È la novità più eclatante di questo documento definito ad oggi un "appunto di lavoro" e che vuole essere, dopo una lunga gestazione partita nel 2012, uno "strumento normativo per definire principi e regole relativamente alle attività consentite all’interno del Parco e porre le basi per gli atti attuativi che saranno successivamente adottati dal consiglio direttivo". Per legge il regolamento deve essere prima approvato dall’Ente, sentiti i Comuni, e poi dal Ministero, previa intesa con le Regioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove dighe, il Parco ’apre’ nel regolamento

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