Volo Forlì-Londra Zattini Ascom | Un volano per il turismo si punti a nuove tratte con Ryanair
Il volo tra Forlì e Londra, operato da Ryanair, riprende dopo diversi anni, con un collegamento che risale al 2008. La riattivazione di questa tratta rappresenta un ritorno al passato per la città, che aveva già avuto questa connessione in passato. La compagnia aerea ha annunciato l’intenzione di puntare su nuove tratte, con l’obiettivo di sostenere il turismo locale.
“Un balzo indietro fino al 2008, anno in cui era operativa la tratta Forlì-Londra, sempre targata Ryanair. Mercoledì mattina si è tornati all'antico, ed è una bellissima notizia, che ci fa ben sperare per il futuro sia dell'aeroporto Ridolfi che dell'intero territorio”. Alberto Zattini, direttore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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