Volo Forlì-Londra Zattini Ascom | Un volano per il turismo si punti a nuove tratte con Ryanair

Notizia in breve

Il volo tra Forlì e Londra, operato da Ryanair, riprende dopo diversi anni, con un collegamento che risale al 2008. La riattivazione di questa tratta rappresenta un ritorno al passato per la città, che aveva già avuto questa connessione in passato. La compagnia aerea ha annunciato l’intenzione di puntare su nuove tratte, con l’obiettivo di sostenere il turismo locale.