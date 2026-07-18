Nipote di Aldo Moro | Da Br ruolo marginale via Fani azione militare che non si poteva improvvisare
Un nipote di Aldo Moro ha commentato il ruolo dei brigatisti nel rapimento e nell’uccisione dell’ex statista. Secondo lui, il ruolo dei militanti di Prima Linea sarebbe stato minimo e marginale, mentre le operazioni più decisive sarebbero state condotte da professionisti addestrati, come le forze speciali, che hanno pianificato e realizzato l’azione con competenza e preparazione. La dichiarazione sottolinea la distinzione tra i partecipanti diretti e chi avrebbe organizzato e gestito le operazioni militari.
“Ammesso e non concesso che i brigatisti abbiano avuto un ruolo attivo nel caso Moro è, senza ombra di dubbio, un ruolo minimale e marginale. Le cose vere, purtroppo, sono state fatte da professionisti, cioè da gente addestrata che di mestiere fa la guerra. Via Fani è un’azione militare che non si poteva improvvisare”. Così all’Adnkronos Luca Moro, nipote di Aldo Moro, presidente della Dc, commentando la nuova richiesta di estradizione, avanzata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al Nicaragua, di Alessio Casimirri, ex br condannato a sei ergastoli. “Il mio caro e amatissimo nonno è stato ucciso in un modo ignobile, orribile e disumano... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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