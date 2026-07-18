Nipote di Aldo Moro | Da Br ruolo marginale via Fani azione militare che non si poteva improvvisare

Notizia in breve

Un nipote di Aldo Moro ha commentato il ruolo dei brigatisti nel rapimento e nell’uccisione dell’ex statista. Secondo lui, il ruolo dei militanti di Prima Linea sarebbe stato minimo e marginale, mentre le operazioni più decisive sarebbero state condotte da professionisti addestrati, come le forze speciali, che hanno pianificato e realizzato l’azione con competenza e preparazione. La dichiarazione sottolinea la distinzione tra i partecipanti diretti e chi avrebbe organizzato e gestito le operazioni militari.