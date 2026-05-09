Azione Lecco ricorda Aldo Moro e Peppino Impastato
Il 9 maggio 1978, a Roma, fu trovato il corpo di Aldo Moro in via Caetani, a seguito del sequestro iniziato a marzo dello stesso anno. L’azione Lecco ricorda questa giornata, associandola anche alla figura di Peppino Impastato, assassinato nel 1978. La commemorazione si svolge nel rispetto delle vittime di terrorismo e criminalità organizzata, senza commenti o analisi ulteriori.
Il 9 maggio 1978, in via Caetani a Roma, venne ritrovato il corpo di Aldo Moro, giustiziato dalle Brigate Rosse dopo il sanguinoso sequestro avvenuto nel marzo dello stesso anno.Azione Lecco vuole ricordare questo grande padre costituente della politica italiana, più volte ministro e presidente.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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