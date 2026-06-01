Capo scorta di Aldo Moro morì nell' agguato di via Fani | Traversara ricorda il maresciallo Oreste Leonardi

Notizia in breve

Oggi si è commemorato il centenario della nascita di Oreste Leonardi, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, ucciso nell’attentato di via Fani mentre faceva parte della scorta di un politico. La cerimonia si è svolta a Traversara, dove è stato ricordato il ruolo di Leonardi nel tragico episodio. Leonardi perse la vita durante l’assalto delle Brigate Rosse nel 1978, insieme ad altri componenti della scorta.