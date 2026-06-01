Capo scorta di Aldo Moro morì nell' agguato di via Fani | Traversara ricorda il maresciallo Oreste Leonardi
Oggi si è commemorato il centenario della nascita di Oreste Leonardi, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, ucciso nell’attentato di via Fani mentre faceva parte della scorta di un politico. La cerimonia si è svolta a Traversara, dove è stato ricordato il ruolo di Leonardi nel tragico episodio. Leonardi perse la vita durante l’assalto delle Brigate Rosse nel 1978, insieme ad altri componenti della scorta.
Questa mattina Traversara ha ricordato Oreste Leonardi, maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri che guidava la scorta di Aldo Moro, nel centenario della nascita. Leonardi, che visse in paese negli anni dell'infanzia mentre il padre prestava servizio nella locale stazione dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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