I giudici di Sorveglianza di Milano hanno negato la richiesta di permessi premio a un detenuto in carcere da 32 anni, noto come uno dei fratelli Savi. Questa è la prima volta che il detenuto, chiamato “il Lungo” e l’unico non poliziotto tra i tre fratelli, non ottiene il permesso. La decisione segue una richiesta presentata recentemente, mentre emergono nuovi testimoni nel caso.

Richiesta respinta al mittente: i giudici di Sorveglianza di Milano hanno detto no alla concessione di permessi premio a Fabio Savi. In carcere da 32 anni, il secondo dei fratelli Savi, detto ’il Lungo’, unico non poliziotto tra i tre, non ha mai beneficiato di un permesso. Così anche il fratello maggiore, Roberto, leader della banda della Uno Bianca. Fabio Savi aveva presentato un’istanza per un beneficio, presumibilmente un permesso premio, ai giudici di Sorveglianza di Milano, competenti per il carcere di Bollate: a fine giugno c’è stata l’udienza, ma l’istanza nei giorni scorsi è stata respinta, come le altre in passato. In questo caso, potrebbe essersi trattato di un reclamo che lui aveva presentato per un diniego ricevuto di recente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niente permessi premio. Richiesta di Fabio Savi, ma i giudici dicono ’no’. Spuntano nuovi testimoni

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