Uno Bianca la clamorosa confessione di Fabio Savi | Dopo 32 anni dicono ancora bugie

Notizia in breve

Dopo più di 32 anni dagli arresti della banda della Uno Bianca, Fabio Savi ha rilasciato una dichiarazione dal carcere, negando ogni coinvolgimento in collegamenti con enti statali o protezioni occulte. Savi ha affermato che, nel tempo, sono state diffuse ancora bugie riguardo alle responsabilità del gruppo. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini e delle ricostruzioni sulla vicenda, senza indicare nuovi elementi o sviluppi giudiziari.