Uno Bianca la clamorosa confessione di Fabio Savi | Dopo 32 anni dicono ancora bugie
Dopo più di 32 anni dagli arresti della banda della Uno Bianca, Fabio Savi ha rilasciato una dichiarazione dal carcere, negando ogni coinvolgimento in collegamenti con enti statali o protezioni occulte. Savi ha affermato che, nel tempo, sono state diffuse ancora bugie riguardo alle responsabilità del gruppo. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini e delle ricostruzioni sulla vicenda, senza indicare nuovi elementi o sviluppi giudiziari.
A oltre trent’anni dagli arresti della banda della Uno Bianca, Fabio Savi torna a parlare dal carcere e respinge con forza ogni ipotesi di protezioni occulte o collegamenti con apparati dello Stato. Intervistato da Quarto Grado, l’ergastolano, detenuto da 32 anni, smentisce apertamente il fratello Roberto, che nelle scorse settimane aveva evocato possibili rapporti con i Servizi segreti. “Dietro la Uno Bianca non c’erano livelli superiori, strategie del terrore o coperture. C’erano solo una targa, un paraurti e dei fanalini”, afferma Savi, ribadendo di essere disponibile a collaborare con la magistratura qualora venisse nuovamente convocato. “Dopo 32 anni sono ancora in carcere”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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