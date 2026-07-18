Nidi senza insegnanti a Roma Manuela mamma avvocata | Per noi è interruzione di pubblico servizio

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, i nidi sono senza insegnanti e con personale sotto organico, con educatrici che escono anticipatamente e bambini respinti all’ingresso. Manuela, mamma avvocata, ha denunciato che si tratta di interruzione di pubblico servizio. La situazione si verifica nel mese di luglio, con segnalazioni di respingimenti e carenze di personale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulle cause. La criticità riguarda più strutture, senza indicazioni precise sui provvedimenti in atto.

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Continua il luglio nero nei nidi di Roma: educatrici sotto organico, uscite anticipate e respingimento dei bimbi all'ingresso. "Per noi è interruzione di pubblico servizio", le parole di Manuela, mamma avvocata a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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