Nidi senza insegnanti a Roma una mamma | Ci dicono di andare a prenderli all'improvviso altrimenti restano soli

A Roma, nei nidi comunali a luglio manca il personale insegnante. Le educatrici devono uscire anticipatamente o arrivare in ritardo a causa dell'assenza di staff. In alcuni casi, i bambini sono stati lasciati con un'inserviente che leggeva loro una favola, poiché non c’erano insegnanti disponibili. Una madre ha riferito che le educatrici avvisano all’ultimo momento di andare a prenderli, altrimenti i bambini restano soli.

Nei nidi di Roma a luglio manca il personale: "Uscite anticipate e entrate in ritardo perché non ci sono insegnanti: l'altro giorno sono rimasti con un'inserviente che leggeva loro una favola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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