Certificati medici senza essere assunte e ora dal Comune di Roma vogliono fare a meno di noi insegnanti Mad

Un’insegnante a chiamata a Roma ha ottenuto una soluzione lavorativa grazie a un interpello in una scuola statale, evitando di rimanere senza impiego. La donna aveva presentato certificati medici senza essere assunta e aveva criticato una decisione del Comune di Roma di voler escludere gli insegnanti precari. La sua vicenda è stata riportata da un sito di informazione e rappresenta un esempio di come alcune situazioni di lavoro precario possano essere risolte attraverso strumenti legali.

Fanpage.it ha raccolto la storia di Francesca, insegnante a chiamata a Roma: "Ho trovato una soluzione grazie a un interpello in una scuola statale, fosse stato per il Comune sarei senza lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Mi chiamano alle 7.50 per coprire le classi alle 8 ogni giorno, ma ora vogliono eliminare le insegnanti mad”

Medici indagati, il direttore Ausl: “Ho chiesto di esonerare gli 8 professionisti dal fare i certificati”Il direttore dell’Ausl ha annunciato di aver chiesto che otto medici coinvolti in un’indagine non siano più incaricati di rilasciare certificati...

Argomenti più discussi: Concorso Allievi Finanzieri da 1985 posti: Modifica della Commissione e Aggiornamenti; Ebola, la dottoressa italiana rientrata dal Congo verrà portata allo Spallanzani per la quarantena; Roccalumera, dipendente licenziata vince anche in appello: respinto il ricorso del Comune.

Certificati medici senza essere assunte e ora dal Comune di Roma vogliono fare a meno di noi insegnanti MadTi riconosci anche tu in una storia di discriminazione e ingiustizia al lavoro che vuoi raccontare? Puoi farlo inviando una segnalazione al link di Fanpage.it. Lavoriamo a chiamata, ma ci hanno ... fanpage.it

Ostilità verso i medici reddit