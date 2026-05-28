Certificati medici senza essere assunte e ora dal Comune di Roma vogliono fare a meno di noi insegnanti Mad

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’insegnante a chiamata a Roma ha ottenuto una soluzione lavorativa grazie a un interpello in una scuola statale, evitando di rimanere senza impiego. La donna aveva presentato certificati medici senza essere assunta e aveva criticato una decisione del Comune di Roma di voler escludere gli insegnanti precari. La sua vicenda è stata riportata da un sito di informazione e rappresenta un esempio di come alcune situazioni di lavoro precario possano essere risolte attraverso strumenti legali.

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