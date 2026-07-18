Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni | l’addio commuove i fan Ora è tempo di diventare grandi

Dopo 12 anni, Nicolò De Devitiis ha annunciato sui social l’addio a Le Iene. Ha scritto di lasciare il programma di Italia 1, che lo ha reso uno dei volti più noti della televisione italiana. La sua comunicazione si è accompagnata a parole di gratitudine e a un messaggio di crescita personale. I fan hanno reagito con emozione, riconoscendo il lungo percorso e il legame con il programma.

Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le Iene. Con queste parole, cariche di emozione e gratitudine, Nicolò De Devitiis ha annunciato sui social il suo addio al programma di Italia 1 che lo ha reso uno dei volti più amati della televisione italiana. Un messaggio lungo, scritto di getto, che ripercorre un’intera carriera costruita davanti alle telecamere, tra interviste impossibili, servizi temerari e quella divisa nera con camicia bianca che è diventata il suo marchio di fabbrica. In realtà, questa scelta maturava da tempo. Nicolò De Devitiis racconta che, da mesi, prima di addormentarsi si ritrovava a sfogliare le foto dei suoi dodici anni a Le Iene. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni: l'annuncio commosso

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