Dopo 12 anni, un inviato di un programma televisivo ha annunciato l’addio sui social. Ha scritto di lasciare lo show, definendolo un periodo “bellissimo”. Ha ringraziato i colleghi e in particolare il creatore del programma, con parole di riconoscenza, affermando che gli ha cambiato la vita. Non sono stati forniti dettagli sul suo futuro professionale o sul motivo della decisione.

“Dopo 12 anni bellissimi, lascio Le iene“. Così Nicolò De Devitiis, storico inviato del programma di Italia 1, annuncia sui social l’addio allo show. Nel salutare i colleghi, l’ormai ex iena dedica un pensiero speciale e parole di grande riconoscenza a Davide Parenti, ideatore del programma: “Mi hai cambiato la vita, prendendomi dal niente”. E sul suo futuro, Devitiis dice che “è arrivato il momento di provare a diventare grandi”. Nicolò De Devitiis lascia Le Iene Dopo 12 anni da inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis lascia la storica trasmissione diItalia 1che lo ha fatto diventare un volto noto della tv. Lo ha annunciato lui stesso con un lungo post su Instagram in cui ripercorre i suoi anni da iena, a partire dalla prima foto scattata in completo nero, nel 2014. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni da inviato, "è il momento": mistero sul futuro

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Nicolò De Devitiis lascia Le Iene dopo 12 anni

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