Nicolò De Devitiis lascia Le Iene | E’ arrivato il momento di diventare grandi

Dopo 12 anni, Nicolò De Devitiis ha annunciato l’addio a Le Iene. Ha spiegato che si tratta di un momento per “diventare grandi” e ha deciso di lasciare il programma per intraprendere nuove strade. La sua scelta è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle prossime attività. De Devitiis ha lavorato per oltre un decennio nel programma, ma ora ha deciso di voltare pagina.

Una scelta non presa a cuor leggero ma dopo 12 anni doveva avvenire: Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: è giunto il momento di spiccare il volo 12 anni di lavoro perNicolò De DevitiisaLe Iene, ma adesso il giornalista ha deciso di volare altrove. Ritiene che questa sia stata una scuola importante per lui ma che sia giunto il momento di guardarsi intorno, di capire qual è il suo destino e soprattutto il suo futuro all’interno del mondo del giornalismo. Con un lungo postha annunciato a tutti che a settembre non tornerà a Le Ienee quindi il suo amato pubblico dovrà dirgli addio. Non è chiaro quali altri progetti abbia in serbo, ciò che è certo è chesa bene che questa è la strada sulla quale vuole proseguire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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