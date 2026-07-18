Nicolò Bulega | L'etichetta di nuovo Valentino Rossi era pesante La MotoGP con lui sarebbe una rivincita

Notizia in breve

Nicolò Bulega ha dichiarato che l’etichetta di “nuovo Valentino Rossi” era troppo pesante e che tornare in MotoGP con Rossi rappresenterebbe una rivincita. Attualmente, Bulega si trova nel momento più positivo della sua carriera dopo aver perso tutto in passato, e ora ha la possibilità di rientrare nel campionato mondiale. La sua situazione attuale si concentra sulla possibilità di riavvicinarsi alla massima categoria delle corse motociclistiche.