Nicolò Bulega | L'etichetta di nuovo Valentino Rossi era pesante La MotoGP con lui sarebbe una rivincita
Nicolò Bulega ha dichiarato che l’etichetta di “nuovo Valentino Rossi” era troppo pesante e che tornare in MotoGP con Rossi rappresenterebbe una rivincita. Attualmente, Bulega si trova nel momento più positivo della sua carriera dopo aver perso tutto in passato, e ora ha la possibilità di rientrare nel campionato mondiale. La sua situazione attuale si concentra sulla possibilità di riavvicinarsi alla massima categoria delle corse motociclistiche.
Nicolò Bulega è nel momento più bello della sua carriera, dopo aver perso tutto adesso ha la possibilità di tornare in MotoGP di nuovo con Valentino Rossi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su MotoGP.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L’ad Rai Rossi se la prende con il giornalismo d’inchiesta e Report: “È cancerogeno”. Opposizioni: “Si scusi”
Niccolò Bulega conquista Valentino Rossi, le ultime notizie dal mercato piloti della MotoGPAl Mugello, i manager e i procuratori dei piloti della MotoGP sono attivi per trovare nuove sedie.
Si parla di: Nicolò Bulega: L'etichetta di nuovo Valentino Rossi era pesante. La MotoGP con lui sarebbe una rivincita.
Nicolò Bulega: L’etichetta di nuovo Valentino Rossi era pesante. La MotoGP con lui sarebbe una rivincitaNicolò Bulega è nel momento più bello della sua carriera, dopo aver perso tutto adesso ha la possibilità di tornare in MotoGP di nuovo con Valentino ... fanpage.it
BMW non si arrende e tenta l’assalto finale a Nicolò BulegaA Nicolò va stretta la proposta di 1+1 per la MotoGP. In VR46 dovrà rinunciare al suo attuale capotecnico Raponi. C’è da definire supporto tecnico e una data chiave: 15 luglio ... gpone.com