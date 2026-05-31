Niccolò Bulega conquista Valentino Rossi le ultime notizie dal mercato piloti della MotoGP

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Mugello, i manager e i procuratori dei piloti della MotoGP sono attivi per trovare nuove sedie. Niccolò Bulega ha conquistato Valentino Rossi, secondo le ultime notizie di mercato. Le trattative tra team e piloti sono in corso, con tensioni e incontri frequenti. Nessuna conferma ufficiale su contratti o accordi definitivi, ma l’interesse resta elevato. La situazione si evolve rapidamente, mentre gli addetti ai lavori monitorano attentamente ogni mossa.

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Al Mugello non si dorme: non lo fanno i piloti, i tifosi, ma soprattutto manager e procuratori che si muovono per trovare una sella per i loro campioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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