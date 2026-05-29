Il sindaco di New York ha deciso di non partecipare alla parata di Israele sulla Fifth Avenue. La motivazione ufficiale è legata alla posizione contro il governo Netanyahu. La decisione è stata comunicata in una dichiarazione pubblica, in cui si sottolinea il disaccordo con le politiche del governo israeliano. La parata si svolge ogni anno e rappresenta un evento tradizionale della comunità. La scelta di non partecipare è stata annunciata pochi giorni prima dell’evento.

New York, 29 maggio 2026 – Mamdani boicotta la Parata di Israele in segno di protesta contro il governo Netanyahu. Una scelta coraggiosa quella del sindaco di New York, Zohran Mamdani, un segnale forte che arriva in uno dei momenti più delicati degli ultimi mesi con Trump che sta decidendo se firmare l’accordo con l’Iran per il cessate il fuoco. Sarà una ‘rumorosa assenza’ quella di domenica, è la prima volta in 62 anni che il primo cittadino newyorkese diserta la tradizionale Parata per la Festa Nazionale di Israele sulla Fifth Avenue. E il rischio di un incidente diplomatico è dietro l’angolo. La tensione è altissima: la polizia newyorkese ha rafforzato il piano sicurezza per timore di un possibile attentato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - New York, il sindaco Mamdani boicotta la Parata di Israele sulla Fifth Avenue. “La mia posizione sul governo Netanyahu è chiara”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New York Mayor Zehran Mamdani Cancels Controversial Israel Policies on First Day | AB News

Notizie e thread social correlati

New York, il sindaco Mamdani boicotta la Parata di Israele. “La mia posizione sul governo Netanyahu è chiara”Il sindaco di New York ha deciso di non partecipare alla parata di Israele, esprimendo una posizione di protesta contro il governo Netanyahu.

Mamdani sotto pressione: la moglie e i like pro-Hamas che imbarazzano il sindaco New YorkIl sindaco Zohran Mamdani si trova sotto pressione a causa delle recenti polemiche che coinvolgono la moglie, Rama Duwaji, e alcuni suoi commenti sui...

Temi più discussi: New York: il sindaco Mamdani lancia i supermercati 'socialisti'; Il messaggio di Zohran Mamdani a Roberto Gualtieri, sull’intesa fra New York e Roma; Mamdani-Gualtieri, asse Roma-New York: Le città siano ponti contro un mondo diviso; New York, il sindaco Mamdani indossa per la festa musulmana Eid una 'tunica' dell'Arsenal (VIDEO).

New York, il sindaco Mamdani indossa per la festa musulmana Eid una tunica dell'Arsenal (VIDEO) x.com

Il nuovo budget di Zohran Mamdani ha davvero eliminato il deficit della città di New York? reddit

Il sindaco di New York: Nessuna azienda, per quanto grande o potente, è al di sopra della leggeBotta e risposta tra il fondatore di Amazon e il sindaco di New York Zohran Mamdani. In un’intervista a CNBC, infatti, l’imprenditore ha attaccato il primo cittadino della Grande Mela per la pied-à-t ... tpi.it

New York, il sindaco Mamdani indossa per la festa musulmana Eid una tunica dell'Arsenal (VIDEO)Il primo cittadino di New York Zohran Mamdani, primo sindaco mussulmano della metropoli americana, ha celebrato l’Eid al-Adha nel Bronx indossando un thobe personalizzato realizzato con la nuova magli ... tg.la7.it