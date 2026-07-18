Nelle grotte di Castellana, in provincia di Bari, è iniziata sabato 18 luglio un’apertura straordinaria della Caverna della Grave. L’obiettivo è offrire rifugio dal caldo a anziani, persone fragili e ai loro accompagnatori. La grotta viene utilizzata come riparo naturale per proteggersi dalle alte temperature estive. L’apertura temporanea si svolge nella mattinata e permette ai visitatori di trovare refrigerio nelle viscere del sito sotterraneo.

È iniziata nella mattinata di sabato 18 luglio alle Grotte di Castellana, in provincia di Bari, l’apertura straordinaria della Caverna della Grave per offrire riparo dal caldo ad anziani, persone fragili e ai loro accompagnatori. Il primo giorno dell’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e, soprattutto, il gradimento degli ospiti, accolti nel sottosuolo a una temperatura di circa 16 gradi mentre all’esterno il termometro sfiorava i 39. Non soltanto refrigerio. Nella Grave sono state organizzate attività ricreative e momenti di socialità, con anziani e bambini coinvolti anche nella body percussion. Un modo per trascorrere alcune ore fuori casa, stare insieme e affrontare le temperature elevate in un ambiente protetto. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Nelle viscere delle grotte per ripararsi dal caldo e trovare refrigerio. Così a Castellana si difendono anziani e bambini

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