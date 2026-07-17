Castellana Grotte | morto di caldo Turista stroncato da malore
Venerdì alle 12:15, un turista di 50 anni si è accasciato a terra nelle Grotte di Castellana. Il personale medico del 118 è intervenuto subito, tentando di rianimarlo con un massaggio cardiopolmonare durato circa un’ora. Nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto poco dopo. La causa del malore è ancora da accertare.
Scrive Tonio Coladonato: Grotte di Castellana Venerdì 17 Luglio ore 12,15 50enne turista accusa un malore e si accascia a terra, nell’immediatezza interviene il personale medico del 118 che gli pratica il massaggio cardiopolmonare per circa un’ora, purtroppo senza risultato. Sul posto la Polizia Locale. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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