Castellana Grotte | morto di caldo Turista stroncato da malore

Notizia in breve

Venerdì alle 12:15, un turista di 50 anni si è accasciato a terra nelle Grotte di Castellana. Il personale medico del 118 è intervenuto subito, tentando di rianimarlo con un massaggio cardiopolmonare durato circa un’ora. Nonostante gli sforzi, l’uomo è deceduto poco dopo. La causa del malore è ancora da accertare.