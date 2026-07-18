Venerdì 17, il ritiro del Napoli è iniziato e l’attività di Buongiorno si è fermata. La squadra ha lasciato il centro sportivo senza ulteriori comunicazioni ufficiali. Nessun dettaglio sui motivi del blocco, che si verifica in un giorno considerato sfortunato. La decisione non è stata annunciata pubblicamente, né sono stati forniti aggiornamenti sulle prossime mosse. La squadra non ha partecipato agli allenamenti previsti, e la situazione resta sotto osservazione.

Mai sottovalutare la scaramanzia a Napoli. Mai sottovalutare la scaramanzia. Che è un po’ tradizione, ricorda Repubblica Napoli. Tra il serio e il faceto, l’edizione napoletana di Repubblica con Marco Azzi fa notare che il ritiro del Napoli quest’anno è cominciato venerdì 17 e non è iniziato benissimo visto quel che è successo ad Alessandro Buongiorno che ha un problema al ginocchio e potrebbe star fermo anche tre mesi. Anche il Corriere dello Sport nel titolo scrive di effetto venerdì 17. Scrive Repubblica: “Difficile immaginare un avvio peggiore per il sofferto decollo della stagione del Centanario, fissato di venerdì 17. Per Peppino De Filippo sarebbe stato uno scandalo e da tfoso avrebbe avuto molto da ridire pure un principe della scaramanzia come Totò. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Nel Napoli la scaramanzia viene dopo il business: ritiro iniziato di venerdì 17 e Buongiorno si ferma (Repubblica)

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