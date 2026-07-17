Napoli Buongiorno salta il ritiro | rischia l' operazione al ginocchio

Alessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro di Dimaro a causa di un problema al ginocchio destro. Il difensore centrale, ex Torino, è stato escluso dagli allenamenti e potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico. La società ha comunicato l’assenza del calciatore per questa fase preparatoria. Nessuna data ufficiale per il rientro, e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Napoli non potrà infatti contare su Alessandro Buongiorno per il ritiro di Dimaro. Il difensore centrale ex Torino ha riportato un problema al ginocchio destro. "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro" si legge in una nota ufficiale del club azzurro. Si dovrà quindi attendere l'esito degli esami per capire quali possano essere i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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