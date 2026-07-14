Un commento critica l’uso delle parole e delle tecniche di montaggio adottate da una trasmissione televisiva di inchiesta. Viene sottolineato che il programma spesso manipola interviste, ricostruisce inchieste con testimoni poco chiari e sostiene teorie senza basi solide, che senza il supporto di una linea politica risultano fragili. La critica suggerisce che, per una verifica più accurata, sarebbe utile anche un’inchiesta indipendente sui dati e le affermazioni presentate.

Ranucci e “Report”, si sa, sono molto bravi a giocare con le parole, spesso a tagliare e ricucire pezzi di interviste, a imbastire inchieste su testimoni oscuri e a dimostrare teoremi che senza la stampella della fede politica starebbero in piedi come un mobile di Ikea senza istruzioni. Ma sulla grande ondata di solidarietà – s eguita alla mobilitazione chiesta da “Report” contro la sospensione delle repliche estive del programma, dopo lo scandalo Lavitola e l’inchiesta sulla bomba a Ranucci – si è registrata una clamorosa svolta: il giochino acrobatico sulle parole si è trasferito sui numeri, sparati a casaccio per dimostrare che l’Italia perbene si sarebbe mobilitata, e indignata, per la censura di “Report”, collegandosi in massa, domenica alle 21. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Solidarietà a Report? Servirebbe un’inchiesta di Ranucci anche sui numeri sparati a casaccio. Ecco perché

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