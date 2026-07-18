naturalmente pianoforte verso il gran finale

Alle 5 del mattino, nel silenzio del prato della Pieve, gruppi di persone salgono verso Romena con torce accese. La scena si anima con la voce di Paolo Ruffini che si unisce al suono del pianoforte di Gloria Campaner, interpretando “Mi Manchi”. È il momento di un evento musicale che si svolge all’alba, in un’atmosfera serena e raccolta.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Il buio è ancora pieno quando i primi passi salgono verso Romena. Torce accese, il prato della Pieve che aspetta in silenzio. Poi, alle 5, la voce di Paolo Ruffini si intreccia al pianoforte di Gloria Campaner in “Mi Manchi. L’alba della mia felicità”: una prima assoluta, creata apposta per questo festival e per questo preciso momento, pensata per esistere una volta sola. Due movimenti, l’ombra e la luce, attorno a una domanda semplice e universale: perché il dolore si riconosce a colpo d’occhio e la felicità quasi mai? Quando il sole sale sopra i crinali, la risposta resta sospesa nell’aria, nello sfondo della Pieve millenaria e di questi luoghi che hanno ospitato Dante Alighieri e Gabriele D’Annunzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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