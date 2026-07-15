A Pratovecchio è iniziato Naturalmente Pianoforte

A Pratovecchio è iniziato il festival Naturalmente Pianoforte. Durante l’evento, un musicista ha rivolto insulti al presidente di un ente musicale locale, ricevendo una multa di 1.500 euro. La figura del presidente rimane, mentre il pagamento è stato effettuato. La cronaca locale riporta critiche e commenti diretti riguardo all’incidente.

Bandecchi insulta il presidente dell’Arezzo e prende 1.500 euro di multa: la figura resta, il conto pure Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L. 🔗 Leggi su Lortica.it

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