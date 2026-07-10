Naturalmente Pianoforte al via l’edizione 2026

L'edizione 2026 di Naturalmente Pianoforte si terrà nel mese di luglio, organizzata dall’associazione Pratoveteri Aps in collaborazione con il Parco. La manifestazione prevede concerti e iniziative legate alla musica classica e al pianoforte. La data di apertura è stata comunicata e si svolgerà in diverse location del parco, coinvolgendo artisti e musicisti provenienti da vari paesi. La programmazione completa sarà resa nota prossimamente.

Arezzo, 10 luglio 2026 – L'edizione 2026 di Naturalmente Pianoforte, fe stival organizzato dall’associazione Pratoveteri Aps insieme al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e al Comune di Pratovecchio Stia, con la direzione artistica di Enzo Gentile, prende il via da Stia con il primo capitolo di un viaggio che intreccia musica, arte, natura e comunità sotto il segno del tema di quest'anno: "Nessun genere di confine". L'inaugurazione, sabato 11 luglio, è un invito alla meraviglia. Alle 18.30, nel Palagio Fiorentino di Stia, il giornalista e scrittore Federico Taddia presenta "Fuga dalla meraviglia", il racconto della vita di Albert... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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