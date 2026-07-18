Il rapper ha annunciato la nascita del suo terzo figlio attraverso i social, condividendo alcune foto scattate in ospedale con la compagna e il neonato. La notizia è stata comunicata ufficialmente tramite un post su Instagram, senza ulteriori dettagli. La nascita è avvenuta recentemente, e sono state pubblicate le prime immagini del bambino. La coppia ha già due figli precedenti.

Fedez ha ufficializzato su Instagram la nascita del suo terzo figlio condividendo alcuni scatti dall’ospedale con Giulia Honegger e il piccolo Edoardo Lupo La conferma è arrivata direttamente dai social di Fedez: il rapper ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, condividendo le prime f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger, le prime foto di Edoardo Ludo dopo il parto, il rapper padre per la terza volta

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Fedez e Giulia Honegger genitori, le prime foto con il figlio Edoardo Lupo: «Una gioia così grande»

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È nato Edoardo Lupo, il figlio di Fedez e Giulia Honegger: il rapper è papà per la terza voltaIl 16 luglio è nato il terzo figlio del rapper e di Giulia Honegger, presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

Temi più discussi: Fedez papà per la terza volta: è nato a Milano il figlio del rapper e della compagna Giulia Honegger; Fedez è diventato papà per la terza volta: è nato a Milano Edoardo Lupo, figlio del rapper e Giulia Honegger; Fedez sparito dai social, il taglio netto col passato: è nato il terzo figlio. La scelta con Giulia Honegger: come l'hanno chiamato; Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger.

È nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger, Edoardo Lupo Lucia. x.com

Giulia Honegger bellissima con il pancione al nono mese: le foto da non perdere reddit

È nato il terzo figlio di Fedez, l'annuncio sui social del rapper: Una gioia così grandeFedez è diventato di nuovo padre. In una delle immagini pubblicate sul social network si vede il rapper abbracciato a Giulia Honegger e al neonato. Edoardo Lupo è il terzo figlio di Fedez, dopo Leone ... rainews.it

Fedez papà per la terza volta, è nato il figlio del rapper e Giulia Honegger: Una gioia così grandeIl cantante ha condiviso le prime foto insieme al piccolo Edoardo Lupo e alla neo mamma. Il tenero dettaglio del disegno di Leone per il papà. Tantissimi messaggi di auguri per il nuovo arrivato ... ilgiorno.it