Nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger le prime foto di Edoardo Ludo dopo il parto il rapper padre per la terza volta

Da ilgiornaleditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il rapper ha annunciato la nascita del suo terzo figlio attraverso i social, condividendo alcune foto scattate in ospedale con la compagna e il neonato. La notizia è stata comunicata ufficialmente tramite un post su Instagram, senza ulteriori dettagli. La nascita è avvenuta recentemente, e sono state pubblicate le prime immagini del bambino. La coppia ha già due figli precedenti.

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Fedez ha ufficializzato su Instagram la nascita del suo terzo figlio condividendo alcuni scatti dall’ospedale con Giulia Honegger e il piccolo Edoardo Lupo La conferma è arrivata direttamente dai social di Fedez: il rapper ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, condividendo le prime f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Fedez e Giulia Honegger genitori, le prime foto con il figlio Edoardo Lupo: «Una gioia così grande»

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