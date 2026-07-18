L’Italia ha battuto l’Argentina 3-0 nella Nations League maschile, con set conclusivi a 25-22. La vittoria, la settima in questa competizione, permette agli azzurri di salire al quinto posto in classifica, superando temporaneamente la Turchia in attesa del match tra quest’ultima e la Slovenia. La sfida si è svolta in tre set equilibrati, con l’Italia che ha mantenuto un vantaggio costante nel punteggio.

Settima vittoria e respiro di sollievo per l'Italia nella Vnl contro una buona Argentina. Un successo netto 3-0 (25-22 25-22 25-22) che permette agli azzurri in corsa per entrare nella Final Eight, di scavalcare temporaneamente la Turchia al quinto posto in attesa della sfida dei turchi con la Slovenia (16.30). Una situazione ancora fluida in classifica dove, allo stato attuale, rimarrebbero fuori la Francia campione olimpica, il Brasile e la Bulgaria (che deve giocare ancora due gare) finalista mondiale. Domani (domenica) l'Italia chiude la fase a gironi affrontando Cuba alle 8.30 italiane. De Giorgi gioca con Giannelli-Romanò, Sanguinetti-Mati centrali, Bottolo-Lavia schiacciatori, Balaso libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nations League, l'Italia vince 3-0 contro l'Argentina. Final Eight più vicine

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