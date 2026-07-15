L'Italia maschile di pallavolo ha perso 3-2 contro il Giappone a Osaka nella terza settimana di Nations League. La partita si è conclusa con i set: 26-24, 19-25, 20-25, 25-23 e 12-15. Con questa sconfitta, l'Italia ha collezionato il quarto ko consecutivo e le possibilità di qualificazione alle Final Eight si sono ridotte.

A Osaka l'Italia maschile esordisce con una sconfitta al 2-3 (26-24 19-25 20-25 25-23 12-15) contro i padroni di casa del Giappone nella terza settimana di Nations League. In casa Ishikawa e compagni (tuttora gli unici imbattuti) scelgono di affrontare subito gli azzurri campioni del mondo ma sicuramente indietro di condizione visto che il gruppo di titolari a partire da capitan Giannelli si è unito alla squadra solo da una manciata di giorni. Al gruppo fra l'altro manca ancora Alessandro Michieletto reduce da un lungo infortunio alla schiena e che spera di rientrare per gli Europei. Il compito era quindi abbastanza difficile contro una squadra invece al completo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nations League, per l'Italia quarto ko col Giappone: la Final Eight diventa difficile

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