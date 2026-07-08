L’Italia ha battuto l’Ucraina nella partita di Nations League, conquistando la settima vittoria e assicurandosi la qualificazione alle final eight di Macao. La gara si è conclusa con un risultato positivo per gli azzurri, che hanno ottenuto il passaggio del turno nella prima sfida della terza settimana del torneo. La vittoria permette all’Italia di mantenere il vantaggio nel girone.

Settima vittoria e qualificazione alle final eight di Macao blindate. Nella prima uscita della terza settimana di Nations League l’Italia supera l’Ucraina 3-1 (25-15, 23-25, 25-10, 25-21) e in caso di sconfitte di Repubblica Ceca e Olanda, sarà aritmeticamente certa di partecipare all’atto conclusivo della manifestazione che vince da due anni (con quella 2022 sono 3 nelle ultime 4 edizioni). A Hong Kong c’era grande attesa per rivedere in campo le 4 senatrici azzurre lasciate a riposo nella prima parte del torneo: Orro, Sylla e Danesi sono partite nella formazione titolare mentre a Egonu è stata preferita Antropova con Paola ancora indietro di condizione, impiegata per qualche doppio cambio nel finale di set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Nations League, l'Italia vince contro l'Ucraina e blinda la qualificazione alle final eight

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