LIVE Australia-Italia 45-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | settima meta per i Wallabies la terza per Canham
Durante il match tra Australia e Italia, i Wallabies hanno segnato la settima meta, mentre l'Italia ne ha realizzate tre. A 57 minuti, l’Italia ha effettuato cinque sostituzioni: sono entrati Dimcheff, Neculai, Zambonin, Fusco e Da Re, mentre sono usciti Lucchesi, Hasa, Ruzza, e i fratelli Garbisi.
CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57? Ci sono stati altri cinque cambi in casa Italia: dentro Dimcheff, Neculai, Zambonin, Fusco e Da Re, fuori Lucchesi, Hasa, Ruzza, Alessandro Garbisi e Paolo Garbisi. 56? L’Italia entra nei 22 metri australiani. 53? Doppio cambio per i padroni di casa: entrano Slipper e Nonggorr, escono Bell e Alaalatoa. 53? Lonergan realizza il calcio: 45-10. 52? Calcio di punizione veloce australiano con Canham che conclude l’azione dopo tre passaggi e registra la sua terza meta di giornata: 43-10. 51? In avanti di Ortombia nei 22 metri azzurri. 49? Ruzza lavora bene in fase difensiva e arriva l’in avanti australiano: mischia per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Australia.
AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary
Notizie e thread social correlati
LIVE Australia-Italia 38-5, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: azzurri dominati dai Wallabies nel primo tempoNel primo tempo, l’Australia ha segnato 38 punti contro i 5 dell’Italia nel match di Nations Championship rugby 2026.
LIVE Australia-Italia 38-10, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: Ioane realizza la meta in apertura di secondo tempoAl 41° minuto, Monty Ioane ha segnato una meta per l'Italia, inserendosi in un buco nella difesa australiana.
Temi più discussi: Nations Championship, il XV azzurro per l'Australia. 9 cambi rispetto all'ultima partita; Australia-Italia oggi in tv, Nations Championship rugby 2026: orario, programma, streaming; Nations Championship, il XV dell’Australia per la sfida all’Italia; La rimonta, l'impresa sfiorata e la beffa finale: cosa è successo nell'ultima partita dell'Italia in Australia.
Nations Championship, Nations Cup: i risultati della seconda giornata NATIONS CHAMPIONSHIP Nuova Zelanda-ITALIA 45-17 Australia-Francia 26-42 Giappone-Irlanda 20-36 Inghilterra-Fiji 73-8 Sud Africa-Scozia 42-28 Argentina-Galles 35-21 Emisfero nor facebook
Australia-Italia diretta Nations Championship rugby: segui il match di oggi LIVEGli azzurri di Quesada scendono in campo nel terzo appuntamento del torneo a caccia della prima vittoria: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Australia-Italia al Rugby Nations Championship: il risultato in diretta LIVE?Hp?Y&$?p???u0004u0003?.u000f?'b?!u001dV??^?Gg??Fu0019?aQ??^<?????W9?bu0012_??B??W?Ou0015??nn (u001a+xX?u0004??q??h?1????u?u0003?@u000e? bNC2?q??&1!z?Lu000eE?c?)?c???DN\?Eazhu?yyx??u0017??u0013vu0002? ... sport.sky.it
Raga io non sono più abituata a stare in Italia reddit