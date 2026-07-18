LIVE Australia-Italia 45-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | settima meta per i Wallabies la terza per Canham

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il match tra Australia e Italia, i Wallabies hanno segnato la settima meta, mentre l'Italia ne ha realizzate tre. A 57 minuti, l’Italia ha effettuato cinque sostituzioni: sono entrati Dimcheff, Neculai, Zambonin, Fusco e Da Re, mentre sono usciti Lucchesi, Hasa, Ruzza, e i fratelli Garbisi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLCCIA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57? Ci sono stati altri cinque cambi in casa Italia: dentro Dimcheff, Neculai, Zambonin, Fusco e Da Re, fuori Lucchesi, Hasa, Ruzza, Alessandro Garbisi e Paolo Garbisi. 56? L’Italia entra nei 22 metri australiani. 53? Doppio cambio per i padroni di casa: entrano Slipper e Nonggorr, escono Bell e Alaalatoa. 53? Lonergan realizza il calcio: 45-10. 52? Calcio di punizione veloce australiano con Canham che conclude l’azione dopo tre passaggi e registra la sua terza meta di giornata: 43-10. 51? In avanti di Ortombia nei 22 metri azzurri. 49? Ruzza lavora bene in fase difensiva e arriva l’in avanti australiano: mischia per l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Australia.

live australia italia 45 10 nations championship rugby 2026 in diretta settima meta per i wallabies la terza per canham
© Oasport.it - LIVE Australia-Italia 45-10, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: settima meta per i Wallabies, la terza per Canham
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary

Video AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary

Notizie e thread social correlati

LIVE Australia-Italia 38-5, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: azzurri dominati dai Wallabies nel primo tempoNel primo tempo, l’Australia ha segnato 38 punti contro i 5 dell’Italia nel match di Nations Championship rugby 2026.

LIVE Australia-Italia 38-10, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: Ioane realizza la meta in apertura di secondo tempoAl 41° minuto, Monty Ioane ha segnato una meta per l'Italia, inserendosi in un buco nella difesa australiana.

Temi più discussi: Nations Championship, il XV azzurro per l'Australia. 9 cambi rispetto all'ultima partita; Australia-Italia oggi in tv, Nations Championship rugby 2026: orario, programma, streaming; Nations Championship, il XV dell’Australia per la sfida all’Italia; La rimonta, l'impresa sfiorata e la beffa finale: cosa è successo nell'ultima partita dell'Italia in Australia.

australia italia live australia italia 45Australia-Italia diretta Nations Championship rugby: segui il match di oggi LIVEGli azzurri di Quesada scendono in campo nel terzo appuntamento del torneo a caccia della prima vittoria: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Australia-Italia al Rugby Nations Championship: il risultato in diretta LIVE?Hp?Y&$?p???u0004u0003?.u000f?'b?!u001dV??^?Gg??Fu0019?aQ??^<?????W9?bu0012_??B??W?Ou0015??nn (u001a+xX?u0004??q??h?1????u?u0003?@u000e? bNC2?q??&1!z?Lu000eE?c?)?c???DN\?Eazhu?yyx??u0017??u0013vu0002? ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web