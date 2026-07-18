LIVE Australia-Italia 45-10 Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA | settima meta per i Wallabies la terza per Canham

Notizia in breve

Durante il match tra Australia e Italia, i Wallabies hanno segnato la settima meta, mentre l'Italia ne ha realizzate tre. A 57 minuti, l’Italia ha effettuato cinque sostituzioni: sono entrati Dimcheff, Neculai, Zambonin, Fusco e Da Re, mentre sono usciti Lucchesi, Hasa, Ruzza, e i fratelli Garbisi.