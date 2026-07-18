A Ravenna, le luminarie natalizie saranno a carico del Comune, che ha deciso di coprire interamente le spese. La decisione arriva mentre le temperature estive persistono e la stagione si presenta anomala. La scelta coinvolge esclusivamente l’amministrazione comunale, senza coinvolgimento di altre realtà o sponsor. La novità riguarda la gestione delle decorazioni luminose durante le festività, con un investimento diretto da parte dell’ente pubblico. La misura si applica per il prossimo periodo natalizio.

Il Natale a Ravenna cambia volto. Mentre le temperature continuano a salire e la canicola non dà tregua, il Comune, con un balzo in avanti di cinque mesi, pubblica due avvisi di indagine di mercato per individuare operatori interessati a partecipare a successive selezioni per la realizzazione delle luminarie artistiche in centro storico e del Villaggio di Natale in piazza del Popolo. Due avvisi separati che segnano un cambio di passo importante. Il primo, relativo alle luminarie, trasferisce al Comune il compito di individuare un soggetto che possa idearle e realizzarle. Il progetto dovrà proporre un concept illuminotecnico originale e in armonia con il patrimonio storico e monumentale della città e con l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza, che sarà allestito direttamente dal Comune con il supporto tecnico-operativo di Azimut. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Natale, si cambia. Ora le luminarie saranno solo a carico del Comune

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