Piano Gli studenti italiani in Europa Valditara | 420 milioni per 150 mila studenti tutte le spese saranno a carico del Ministero

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato l'avvio del piano "Gli studenti italiani in Europa", annunciando un investimento di 420 milioni di euro per consentire ad almeno 150 mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado di svolgere un'esperienza di studio e formazione in un Paese europeo. Lo ha dichiarato rispondendo alla Camera a un'interrogazione della deputata Cristina Maffioli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Riforma istituti tecnici, ispettori al liceo Monti e altro, Valditara risponde al question time

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Temi più discussi: La voce degli studenti italiani all'Unesco 'avviato dialogo con l'Ue'; Dipendenze, tra gli studenti italiani calano i consumi di droga, ma un giovane su cinque ha già sperimentato una sostanza illegale; Studenti in Europa: piano da 420 milioni per le superiori; Anac incontra gli studenti del Master Internazionale in Public Procurement Management.

Gli Studenti Italiani in Europa, oggi al #MIM il Ministro Giuseppe Valditara interverrà alla presentazione del piano volto a rafforzare il ruolo internazionale del sistema scolastico italiano. Qui la diretta dalle ore 11.30 youtube.com/live/LkxG5rW3O… x.com

420 milioni per 150mila studenti italiani all’estero, Meloni: Studiare in Europa allarga gli orizzontistudenti italiani all'estero Meloni. La premier presenta il più grande programma italiano di mobilità internazionale per le scuole superiori ... italiachiamaitalia.it

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